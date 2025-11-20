Filtran VIDEO de la muerte de Gina Lima, actriz para adultos

La actriz para adultos Gina Lima murió en su casa, mientras estaba con su novio, Ivan Cezar Ronquillo, esta noticia impactó en el mundo del Internet, ya que la pareja era famosa en las redes sociales.

La muerte de la creadora de contenido está siendo investigada por la policía, ya que los amigos de Gina quieren saber qué pasó realmente, ya que su novio estaba con ella y días después él se suicidó.

Según la información Gina Lima e Ivan Ronquillo estaban juntos acostados, cuando él despertó se dio cuenta de que novia no respiraba por lo que inmediatamente llamó a emergencias y la mujer fue trasladada al hospital en donde fue declarada muerta.

Si bien la causa de muerte que se mencionó de manera preliminar fue que la joven tuvo una complicación cardiorespiratoria, la policía investiga el caso.

VIDEO de la muerte de Gina Lima

Ivan Ronquillo, novio de Gina Lima, fue quien publicó en redes sociales el video del momento en que encuentra muerta a la influencer y modelo.

Ivan Ronquillo se grabó llorando tras encontrar a Gina Lima sin vida ı Foto: Redes sociales

Se trata de un breve video de 9 segundos, en el que Ivan aparece llorando, baja la cámara del teléfono y se observa el cuerpo de Gina sin vida. La creadora de contenido tenía una playera color rojo.

El video ha causado polémica en redes sociales, ya que los usuarios dividen opiniones sobre por qué Ivan Ronquillo se grabó llorando, mientras el cuerpo de Gina Lima estaba a un lado.

Algunos defendieron lo que hizo y otros lo criticaron: “También grabé un video cuando mi abuela murió en su cama de hospital, ¿así que eso no está permitido?“, ”El hombre fue capaz de video a sí mismo llorando", “Se fue, no pudo soportar, incluso fue publicado por otros creadores de contenido, él es el culpable”, “Parece que no se puede grabar un vídeo mientras alguien está muriendo y llorando”, fueron algunos de los comentarios de redes sociales.

Ivan Ronquillo no soportó la muerte de su novia Gina, por lo que el joven dejó un desgarrador mensaje en sus redes sociales y aseguró que la iba a seguir, posteriormente, el cuerpo del joven fue encontrado con señales de ahorcamiento.