Este fue el último VIDEO de Gina Lima antes de morir

La actriz para adultos Gina Lima murió de una manera muy extraña, sus fans lamentan su fallecimiento, sin embargo, la creadora de contenido publicó un último video antes de su deceso.

En su último video, la joven ha recibido cientos de comentarios de condolencias y reacciones tristes, pues sus fans están devastados por la muerte de la celebridad de Internet.

El último video de Gina Lima

El último video de Gina Lima es uno en el que la modelo aparece con un traje de baño rojo completo y con aberturas en la parte del pecho y el abdomen.

Imagen del último video de Gina Lima ı Foto: Redes sociales

En el video de apenas 20 segundos, Gina Lima aparece bailando la canción de Taylor Swift “Opalite”, mientras ella baila al ritmo de la música de manera coqueta, se puede ver que está lloviendo en el lugar en el que ella está.

La grabación tiene más de 17 mil likes y miles de compartidos, los usuarios escribieron mensajes de condolencias en el clip.

El VIDEO está disponible en su cuenta de Facebook

Imagen tomada del último video de Gina Lima ı Foto: Redes sociales

"Dios mío, ¿en serio? No lo puedo creer", “RIP Gina, te vamos a extrañar. Eras una persona amable”, “Es por eso que ayer tu aura parecía ser diferente cuando vi este vídeo DEP”, “Descansa en paz Mam G ¡Espero que tengas la justicia que te mereces!“, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Algunos de los usuarios señalan que la relación que la modelo tenía con su novio Ivan Ronquillo era muy tóxica, por lo que han mencionado que esa relación fue la que la llevó a su trágica muerte.

¿Cómo murió Gina Lima?

La actriz fue encontrada muerta en su casa, en su habitación. Su novio Ivan Ronquillo estaba dormido con ella y cuando despertó se dio cuenta de que ella no estaba respirando, por lo que llamó a emergencias para que la trasladaran al hospital.

Una vez que Gina Lima llegó al nosocomio la dieron por muerta, al principio la policía dijo qiue no estaba indicada como una muerte sospechosa, pero tras las declaraciones de sus amigos y familia cercana abrieron la investigación sobre todo cuando al día siguiente del fallecimiento de Gina su novio Ivan se suicidó.