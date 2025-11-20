¿Quién era Gina Lima, la actriz para adultos que murió? FOTOS

Una de las estrellas de contenido para adultos era la actriz Gina Lima, quien falleció en condiciones extrañas y los fans de la también influencer están devastados ante este terrible suceso.

No solo porque la influencer murió, sino que con un día de diferencia su novio Iván Ronquillo fue hallado muerto en su casa, al parecer el joven se habría suicidado.

¿Qué le pasó a Gina Lima?

Lo que sucedió, de acuerdo con los medios locales de Filipinas, en donde ocurrió este hecho, es que Iván Ronquillo estaba dormido junto a Gina Lima, pero al despertarse a su lado el también influencer descubrió que la modelo no respiraba porque lo que fue llevada a emergencias.

La modelo para adultos llegó al Hospital General de Quezon City, ahí la joven fue declarada muerta.

Sin embargo, las autoridades señalaron que en primera instancia la causa de muerte de Gina Lima fue insuficiencia cardiorrespiratoria.

Pero las amistades de Gina Lima empezaron a levantar sospecha diciendo que la joven a veces aparecía con lesiones o moretones inexplicables, por lo que las autoridades comenzaron una investigación para esclarecer la causa de muerte.

La policía informó que está revisando la secuencia de eventos que condujeron a su muerte y recabando declaraciones de personas cercanas a la actriz. No se han divulgado más detalles.

Se dice que en la habitación en la que fue hallada Gina Lima se encontraron algunas sustancias y pastillas, pero aún no sabe si éstas están relacionadas con su fallecimiento.

¿Quién era Gina Lima?

Gina Lima era una modelo y actriz para adultos de Filipinas, tenía 23 años de edad.

La influencer trabajaba en VMX, una plataforma de entretenimiento digital. Sin embargo, sus representantes aún no han emitido algún comunicado sobre la muerte de la actriz.

Gina Lima tenía presencia en tres redes sociales: Instagram con más de 180 mil seguidores, en donde compartía sus sensuales fotos en traje de baño, mientras que en Facebook tenía casi 500 mil seguidores. En TikTok su cuenta fue eliminada, pero también compartía videos y fotos.

A Gina Lima le gustaba mucho la playa, ya que la mayoría de sus fotografías son en playas o en albercas en donde presumía su figura con impactantes trajes de baño, aunque también compartía imágenes en el gimnasio o posando junto a lujosos automóviles.

Sus fans escribieron mensajes de condolencias en las fotografías de Instagram, pues lamentan la muerte de la joven influencer y actriz para adultos.