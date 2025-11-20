¿Quién era Ivan Cezar Ronquillo novio de Gina Lima? FOTOS

El influencer Ivan Cezar Ronquillo se volvió tendencia por su trágica muerte, la cual ocurrió tan solo un día después del fallecimiento de su novia la modelo y actriz para adultos Gina Lima.

Los hechos ocurrieron en Filipinas, cuando Ivan encontró a Gina inconsciente en su cama, la modelo ya no respiraba por lo que tuvieron que trasladarla a un hospital, en donde fue atendida, pero los médicos la dieron por muerta.

Aunque al parecer no se tenían a Ivan como sospechoso de la muerte de la joven, las sospechas se empezaron a levantar cuando un día después de la muerte de Gina Lima, murió Ivan Ronquillo.

¿Qué le pasó a Ivan Ronquillo?

De acuerdo con la información que se dio a conocer por parte de las autoridades de Filipinas, Ivan Ronquillo fue encontrado en las escaleras del condominio en el que vivía tenía señales de ahorcamiento.

El cuerpo del joven fue llevado al hospital en donde se confirmó que el influencer había muerto por suicidio. La policía ya está investigando el caso tanto de la muerte de Ivan como de la actriz para adultos Gina Lima.

¿Quién era Ivan Ronquillo?

Ivan Cezar Ronquillo era un influencer filipino, tenía 24 años de edad, era conocido en redes sociales por su contenido de estilo de vida y fitness.

En sus publicaciones se puede ver en compartía fotos en el gimnasio principalmente y también en autos lujosos o en restaurantes.

Ivan tenía casi 35 mil seguidores en Instagram y casi 5 mil en Facebook.

El mensaje de Ivan Ronquillo antes de quitarse la vida

Ivan dejó un mensaje en redes sociales antes de quitarse la vida y en este mensaje aseguró que él no podía seguir viviendo si no estaba con el amor de su vida Gina Lima, aseguró que la iba a seguir a la otra vida.

“Te amo tanto Gina nunca puedo hacerlo sin ti a mi lado y nunca podré vivir sin ti es tan doloroso que te perdí a mi lado déjame seguirte y estar contigo ambos sabemos que nada puede detener nuestro amor”, escribió el influencer.