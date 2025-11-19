¿Quién es Sara Ivette Solórzano y cómo participó en el fraude del Melate en 2012?

¿Quién es Sara Ivette Solórzano y cómo participó en el fraude a Melate en 2012?

En el fraude cometido en el sorteo Melate 2518 el pasado 22 de enero del 2012 participaron al menos 12 personas, entre ellas la edecán Sara Ivette Solórzano. Conoce cuál fue su participación en la simulación que se transmitió EN VIVO.

Ese día, un grupo de personas tomaron la decisión de orquestar una simulación de los números ganadores de la Lotería Nacional. Así, grabaron un video y lo editaron para implicar a otras personas en la compra de boletos.

Al menos 6 familiares de trabajadores de Just Marketing, empresa encargada de producir la transmisión del sorteo, compraron las boletas con los siguientes números:

Melate: 06, 12, 15, 24, 25 y 49

Revancha: 09, 20, 36, 51, 53 y 54

El video editado se transmitió EN VIVO y, uno a uno, fueron saliendo los números ganadores. En días siguientes, se consumó el fraude cuando se cobraron 110 millones de pesos, de los más de 155 mdp que se habían otorgado como premio.

Para no levantar sospecha, los “ganadores” cobraron el dinero en la Ciudad de México y Zacatecas, este último estado es el que menor impuesto cobra por reclamar un premio.

Tiempo después, la coordinadora técnica de Pronósticos, Annie Castillo, se dio cuenta de que las personas ganadoras del premio del Melate eran familiares de los empleados de Just Marketing. Además, ninguna persona que participó en esta estafa se presentó a trabajar al día siguiente del sorteo.

Ante tal situación, se presentó la denuncia para que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) comenzara con las investigaciones. Así se logró la detención de 12 personas, entre ellas las siguientes:

José Luis “N”, director de Progol y Pronósticos y señalado como el autor intelectual del fraude

Héctor Hugo “N”, exsubdirector de Concursos y Deportes

Carlos Alberto “N”, responsable del pesaje de las esferas

Sara Ivette “N”, edecán del sorteo

José “N”, jefe de edición de Just Marketing

Ramón “N”, floor manager del programa

José Luis Jiménez Mangas (Q.E.P.D) fue señalado como presunto autor intelectual y material del fraude al Melate. ı Foto: Especial / Captura.

La PGR logró recuperar el dinero casi en su totalidad; sin embargo, la mayoría de las personas detenidas enfrentaron su proceso en libertad, debido a que el fraude no era catalogado como delito grave.

Además, la Lotería Nacional no repitió el sorteo Melate 2518, debido a que no existía sustento legal.

¿Cómo participó Sara Ivette Solórzano en el fraude al sorteo Melate en 2012?

Sara Ivette Solórzano fue la edecán que participó en la simulación del fraude. De acuerdo con las investigaciones, la mujer se aprendió los números ganadores de memoria y, posteriormente, los recitó, mientras las esferas reales del sorteo de la Lotería Nacional aparecían en pantalla.

De esta forma, su participación fue fundamental en el fraude del sorteo Melate Revancha y Revanhchita 2518, cuyo video oficial fue grabado y editado previo a la transmisión oficial.

Así fue el fraude del sorteo Melate que se transmitió ‘EN VIVO’ en 2012. ı Foto: Especial.

Más tarde, las autoridades emitieron una orden de aprehensión en su contra, por lo que fue detenida en el Aeropuerto de Cancún en el año 2014; sin embargo, hasta el momento no ha recibido sentencia, como la mayor parte de los 12 detenidos por el caso.

El caso retomó notoriedad gracias a la serie “Me late que sí”, la cual se estrenó el 14 de noviembre de 2025. Incluso, en años pasados inspiró películas.

JVR