¿Cuántos detenidos hubo por el fraude del Melate ocurrido en 2012?

El fraude que se cometió el domingo 22 de enero del 2012 en el sorteo Melate fue un episodio que marcó la vida de más de 10 personas, las cuales intentaron hacerse con casi 160 millones de pesos; sin embargo, la justicia los alcanzó y fueron detenidos.

Hasta el momento, no se ha logrado una sentencia contra los señalados, incluso, la mayoría logró liberar la acusación por la grabación y alteración del sorteo número 2518 del juego de la Lotería Nacional.

Todos los involucrados tuvieron un papel específico en el fraude del Melate, en el que se lograron cobrar 110 millones de pesos de los más de los 155 mdp que se repartieron del premio.

El fraude fue descubierto por la coordinadora técnica de Pronósticos, Annie Castillo, quien se dio cuenta de irregularidades en el video presentado EN VIVO. Además, observó que familiares de algunos trabajadores de la empresa Just Marketing se encargaron de cobrar los premios en Ciudad de México y el estado de Zacatecas.

Así fue el fraude del sorteo Melate que se transmitió ‘EN VIVO’ en 2012. ı Foto: Especial.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) logró recuperar el dinero casi en su totalidad; sin embargo, la Lotería Nacional no repitió el sorteo Melate 2518 debido a que no existía sustento legal.

¿Cuántos detenidos hubo por el fraude del Melate?

Las averiguaciones arrojaron que en el fraude del Melate participaron 12 personas, entre altos funcionarios de la Lotería Nacional, hasta los familiares de los empleados de la empresa Just Marketing:

José Luis Jiménez Mangas, director de Progol y Pronósticos

Héctor Hugo “N”, exsubdirector de Concursos y Deportes

Carlos Alberto “N”, responsable del pesaje de las esferas

Sara “N”, edecán del sorteo

José “N”, jefe de edición de Just Marketing

Ramón “N”, floor manager del programa

6 familiares de los trabajadores de Just Marketing

Todos los 12 implicados en el fraude utilizaron recursos legales para alargar el proceso del juicio, mismo en el que hasta la fecha no se ha dictado una sentencia condenatoria contra los presuntos culpables

Incluso 5 personas señaladas por presuntamente participar en este acontecimiento lograron librar la acusación. José Luis Jiménez, acusado de ser el autor intelectual del fraude del Melate en 2012, falleció en el año 2023 sin recibir sentencia.

El caso de fraude traspasó fronteras e incluso inspiró la grabación de películas y series basadas en el sorteo Melate de la Lotería Nacional. Tal es el caso de Netflix, que ahora presentó la serie “Me late que sí”, la cual se estrenó el 14 de noviembre de 2025.

