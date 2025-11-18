¿Quién fue José Luis Jiménez, autor intelectual del fraude del Melate en 2012? | FOTO

El pasado 22 de enero del 2012 se realizó un fraude en el sorteo Melate Revancha y Revanchita 2518. Entre las principales personas señaladas como autores del hecho se encontraba José Luis Jiménez Mangas.

De acuerdo con las investigaciones, un total de 12 personas concretaron un fraude de 110 millones de pesos, cantidad que lograron cobrar de un total de casi 160 millones, que fueron cobrados en diferentes estados de la República.

¿Quién fue José Luis Jiménez, señalado de ser el autor intelectual?

José Luis Jiménez Mangas fue señalado como presunto autor intelectual y material de la estafa, por lo que en el mes de agosto de 2023 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo detuvo.

En el momento de la estafa, el señalado se desempeñaba como director de Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos, puesto desde el cual, presuntamente, simuló el sorteo 2518 de Melate Revancha y Revanchita y quedarse con los premios.

Todos los 12 implicados en el fraude utilizaron recursos legales para alargar el proceso del juicio, mismo en el que hasta la fecha no se ha dictado una sentencia condenatoria contra los presuntos culpables.

José Luis Jiménez Mangas falleció el pasado mes de diciembre del 2023 por desequilibrio hidroelectrolítico, gastroenteritis y enfermedad hepática crónica.

Antes de su fallecimiento, su esposa Leticia Guadalupe consiguió un amparo luego de que la autoridad afirmara que el delito había prescrito.

¿Cómo fue el fraude del Melate?

Las investigaciones señalaron que los empleados presuntamente grabaron el sorteo Melate, Revancha y Revanchita 2518, donde los números ganadores fueron:

Melate: 06, 12, 15, 24, 25 y 49

Revancha: 09, 20, 36, 51, 53 y 54

Revanchita: 08, 24, 26, 31, 33 y 52

Posteriormente, realizaron la compra de boletos con los números ganadores del sorteo que se transmitió EN VIVO el domingo 22 de enero del 2012.

La estafa fue descubierta por la coordinadora técnica de Pronósticos, Annie Castillo, quien se percató de irregularidades en la edición del video, así como sospechas con las personas que cobraron parte de los premios, debido a que todos eran familiares de los empleados de Just Marketing.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) logró recuperar el dinero casi en su totalidad; sin embargo, la Lotería Nacional no repitió el sorteo Melate 2518 debido a que no existía sustento legal.

El caso de fraude inspiró la grabación de películas y series basadas en el sorteo Melate de la Lotería Nacional. Tal es el caso de Netflix, que ahora presentó la serie “Me late que sí”, la cual se estrenó el 14 de noviembre de 2025.

