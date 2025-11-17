Así fue el fraude del sorteo Melate que se transmitió ‘EN VIVO’ en 2012.

El Melate surgió en 1984 como un juego de azar que busca dar alegría a millones de mexicanos con premios millonarios. Sin embargo, un grupo de personas mancharon en 2012 la legitimidad de este sorteo de la Lotería Nacional, con la transmisión “EN VIVO” de un video grabado horas antes.

El pasado 22 de enero del 2012, un grupo de personas simuló la realización del juego de azar con el fin de llevarse casi 160 millones de pesos. Los empleados de la empresa Just Marketing, firma encargada de transmitir los sorteos, grabaron el juego al menos 4 horas antes de su realización oficial.

En un foro alterno, los empleados grabaron el sorteo Melate, Revancha y Revanchita 2518, donde los números ganadores fueron:

Melate: 06, 12, 15, 24, 25 y 49

Revancha: 09, 20, 36, 51, 53 y 54

Revanchita: 08, 24, 26, 31, 33 y 52

Más tarde realizaron la compra de 16 boletos con los números ganadores, por lo que al filo de las 22:00 horas del domingo 22 de enero del 2012 se habían ganado 155 078 millones de pesos, consumando el fraude.

La interventora de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encargada de supervisar el sorteo 2518 de Melate, Revancha y Revanchita, fue engañada por los empleados de la empresa Just Marketing en un foro alterno.

El Melate Revancha y Revanchita son sorteos muy queridos de la Lotería Nacional, debido a las 3 oportunidades que hay para ganar millones de pesos. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Cómo descubrieron el fraude del sorteo Melate?

Al día siguiente, comenzaron a ocurrir situaciones sospechosas como el que ninguna persona que participó en esta estafa se presentó a trabajar. Además, la coordinadora técnica de Pronósticos, Annie Castillo, se dio cuenta de que las personas ganadoras del premio del Melate eran familiares de los empleados de Just Marketing.

De esta forma, se inició una investigación que derivó en la detención de 6 personas relacionadas con el caso:

José Luis Jiménez Mangas, director de Progol y Pronósticos

Héctor Hugo López Jiménez, exsubdirector de Concursos y Deportes

Carlos Alberto López Martínez, responsable del pesaje de las esferas

Sara Solórzano, edecán del sorteo

José Ibarra, jefe de edición de Just Marketing

Ramón Sánchez, floor manager del programa

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) logró recuperar el dinero casi en su totalidad; sin embargo, la mayoría de las personas detenidas enfrentaron su proceso en libertad, debido a que el fraude no era catalogado como delito grave.

Gracias a este caso, se realizaron cambios en la realización de los pronósticos de la Lotería Nacional, a fin de prevenir el fraude, entre los cuales se encuentran:

Se prohibieron las grabaciones previas en los sorteos

Se reforzaron las medidas de seguridad

Pronósticos Deportivos se fusionó con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública

El caso de fraude traspasó fronteras e incluso inspiró la grabación de películas y series basadas en el sorteo Melate de la Lotería Nacional. Tal es el caso de Netflix, que ahora presentó la serie “Me late que sí”, la cual se estrenó el 14 de noviembre de 2025.

