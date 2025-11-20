¿Por qué es tendencia ‘qué pasara mañana con los iPhone’?

Las redes sociales se inundaron de publicaciones preguntandose qué pasará mañana con los iPhone, pues muchos usuarios estaban publicando ´pobrecits los que tienen iPhone mañana´.

Durante el miércoles muchos usuarios comenzaron a publicar en redes sociales imágenes y videos que contenían leyendas como "Yo al enterarme que pasará mañana con los que tenemos iPhone".

Esto comenzó a generar preocupación y dudas entre los usuarios de Apple, pues no entendían a lo que se estaban refiriendo, por lo que todos los comentarios de las publicaciones preguntaban qué es lo que iba a pasar.

¿Qué va a pasar con iPhone? ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué pasará mañana con los iPhone?

Ante la duda de qué pasará mañana con los iPhone, muchas personas comenzaron a generar especulaciones sobre posibles nuevos lanzamientos, pese a que el más reciente fue apenas en septiembre.

Asimimo, algunos usuarios señalaban que los iPhone 11, 12 y 13 dejarían de funcionar, mientras que otros apuntaban que serían los modelos XR, XS y XS Max los que dejarían de funcionar.

¿Qué va a pasar con iPhone? ı Foto: Captura de pantalla

iPhone cuenta ahora con una actualización de su sistema operativo, pues ahora está disponible el sistema iOS 26.1, el cual incluye nuevos idiomas para poder tener traducción en vivo con los Airpods.

Además de esto, los dispositivos iPhone tendrán un nuevo aspecto teñido para Liquid Glass que aumenta la opacidad en las aplicaciones y en las notificaciones que aparecen en la pantalla de bloqueo.

La nueva actualización también permite que se pueda deslizar en el mini reproductor de Apple Music para cambiar la canción o regresar a la anterior, y los micrófonos USB externos contarán con un control de ganancia.

iOS 26 también cuenta con filtros para sitios web con contenido para adulto, los cuáles limitarán el acceso y se activan de forma predeterminada para los dispositivos de cuentas asociadas a menores de edad, que van desde los 13 hasta los 17 años de edad según cada país.

Actualización de iOS ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con el soporte de Apple, cuando se realizan actualizaciones del sistema operativo, sobre todo las versiones principales, los dispositivos pueden tener un impacto en el rendimiento térmico y la duración de la batería.

Esto se debe a que el dispositivo requiere un tiempo para poder completar toda la configuración del nuevo sistema operativo en segundo plano, por lo que este cambio ocurre unicamente inmediatamente después de que se completa la actualización.

Apple señala que es importante que los usuarios realicen la actualizacion del software, ya que estas brindan nuevas herramientas y actualizaciones en la segridad de los dispositivos, así como corrección de errores.