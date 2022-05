Christian Nodal filtra conversación con Belinda y exhibe que le pedía dinero: "Me has destruido la vida" (FOTO)

Christian Nodal está harto de los dichos de la mamá de Belinda, así que el cantante filtró una conversación entre él y su ex en la que exhibe que ella le pedía dinero.

Todo sucedió porque la mamá de Belinda respondió a un comentario de una fan en el que pidió que la intérprete de “Luz sin gravedad” ya no regrese “con el naco de Nodal”.

Christian Nodal responde a mamá de Belinda y filtra conversación

Christian Nodal publicó un tuit en el que compartió una imagen con una conversación que tuvo con Belinda.

"Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", se lee en uno de los textos que le habría mandado Belinda.

En la misma conversación se puede ver que Belinda le envió más mensajes en la que acusa Nodal de destruirle la vida: "Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa".

Christian Nodal exhibe a Belinda Foto: Especial

Christian Nodal acompañó la imagen de la conversación con un mensaje contra la mamá de Belinda en el que exige que lo dejen en paz.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, dice el cantante.

Fans se lanzan contra Christian Nodal por publicar conversación

Los fans de Belinda se lanzaron contra Christian Nodal por haber filtrado la conversación, los seguidores de la cantante señalaron que el intérprete de “Botella tras botella” quiere exhibir y dejar mal parada a Belinda y a su mamá.

"Belinda no dijo NADA en contra de ti"Belinfans, antes que nada, no se han dado cuenta de el que Chris sea hombre eso le impide opinar porque si piensan eso están equivocad@s". En ningún momento, filtrar conversaciones es muy BAJO", fueron los comentarios de los usuarios.