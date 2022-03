Cinthya Klitbo revela que Luis de Llano decía que Sasha Sokol estaba muy "vividita"

Más declaraciones en contra de Luis de Llano salen a la luz, luego de que Sasha Sokol dio a conocer que él abusaba de ella cuando era menor de edad. Ahora Cynthia Klitbo salió a revelar que el productor decía que la ex Timbiriche estaba muy “vividita” a sus 14 años.

Así lo afirmó Cynthia Klitbo en entrevista con Inés Moreno, periodista a la que le confesó que ella se le declaró a Luis de Llano, pero que él la rechazó por estar “muy chiquita”, pues ella tenía 19 y él 41.

“Luis de Llano me llegó a prestar para mi renta, Luis era un encanto y no fue mi novio ¡eh! Porque no quiso… ¡me encantaba! Y yo le decía: ‘Luis vamos a ser novios’, y él respondía: ‘estás muy chiquita’”, contó la famosa.

Fue entonces que Cynthia Klitbo le recriminó a Luis de Llano que Sasha Sokol era mucho más chica que ella y que además era menor de edad, a lo que le productor le respondió con una declaración que ahora, tras la revelación de la ex Timbiriche, genera polémica y alertas rojas:

“Sí, pero Sasha está más vividita. Tú no, tú eres una niña buena”, le dijo Luis de Llano a Klitbo.

Con estas declaraciones, Cynthia Klitbo confirma que no sólo sabía de la relación que existía entre Luis de Llano y Saha Sokol, siendo ella menor de edad, sino que eso no le impedía querer un romance con él.

rc