Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 15 de diciembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia después de la eliminación de Heber Gallegos y ahora se disputan el territorio, van por la Villa 360, el mejor lugar para descansar en la temporada.

Antes del juego estelar, los deportistas van a competir por la ventaja, la cual les otorga beneficios extra al equipo que vaya al duelo de eliminación del domingo, esta semana, las mujeres son las que están en riesgo de irse del programa.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los spoilers, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, el que nuevamente se quedaría con el territorio. Pero como los spoilers no son certeros, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México hacen una recapitulación de lo que sucedió en la eliminación del domingo, en la que lamentablemente Heber Gallegos salió del programa.

Thunder se fue conmovido del programa y compartió con sus compañeros que su esposa está embarazada y que está pasando por momentos complicados de salud, por lo que él ya quiere ir a acompañarla desde ahora y hasta que nazca el bebé, por lo que los fans afirman que debido a su situación personal, Heber se dejó ganar para salir eliminado.

Hoy los atletas analizan el juego, sin embargo, los azules están contentos porque nuevamente se quedaron juntos una semana más y los rojos son los que perdieron a un integrante, además de que la escuadra escarlata recibirá un nuevo refuerzo en la temporada, que se supone que será presentado hoy ante los participantes.

Además, se viene el juego por la ventaja que es uno de los más deseados por los deportistas para protegerse en la eliminación.