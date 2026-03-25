La fiebre por Hannah Montana sigue viva a 20 años del estreno de la serie en Disney Channel. Como parte de las celebraciones, Airbnb anunció que abrirá las puertas de la icónica casa de playa en Malibú, donde los fans podrán vivir la experiencia de “lo mejor de ambos mundos” (the best of both worlds).

La noticia ha causado gran entusiasmo entre seguidores de Miley Cyrus y de la emblemática producción, pues por primera vez el público tendrá la posibilidad de pasar una noche en el legendario hogar que marcó a toda una generación. Descubre cómo puedes ser parte de esta experiencia con el sorteo de la empresa.

Sortean noches en la casa de Hannah Montana en Malibú, ¿cómo puedo participar?

Airbnb habilitará un sorteo para que los fans de Hannah Montana puedan disfrutar del hogar de la estrella juvenil, en Malibú, California, Estados Unidos.

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Las solicitudes de reserva a partir del 26 de marzo de 2024 a las 6:00 AM PST (7:00 am hora centro de México) en su sitio oficial o en Descubre lo mejor de ambos mundos en mi casa de Malibú - Casas en renta en Malibú, California, Estados Unidos - Airbnb. Las estancias estarán disponibles entre el 6 y el 16 de abril de 2024.

Sólo habrá diez estancias de una noche, con hasta cuatro huéspedes, por lo que deberás ser de las personas más veloces en solicitar la casa. La reserva costará $0 por persona, pero los huéspedes son responsables de su propio viaje hacia y desde Malibú.

Casa de Hannah Montana ı Foto: Airbnb

De acuerdo con la página oficial de Airbnb, con esta experiencia se busca que los seguidores de Hannah Montana tengan acceso a:

Entrar al icónico armario y transformarse en una estrella del pop , rodeados de looks para el escenario y accesorios únicos.

Relajarse al estilo Malibú, ya sea d isfrutando de las vistas al mar desde el balcón o bajando a la playa justo detrás del patio.

Vivir la magia de la doble vida, con detalles de diseño y toques nostálgicos inspirados en el mundo de Hannah.

Lucirse con sus habilidades de karaoke interpretando sus canciones favoritas de Hannah, y disfrutar de sus episodios preferidos de Hannah Montana en Disney+.

La casa de Hannah Montana en Malibú cuenta con cuatro habitaciones, cinco camas y cinco baños. Además, podrás hacer uso del jacuzzi, aire acondicionado, Wifi, lugar para hacer fogatas, comedor al aire libre, cocina, sala, entre otras amenidades.