Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 14 de diciembre 2025?

Uno de los atletas de Exatlón México sale eliminado hoy de la competencia, pues no superará la prueba final y tendrá que despedirse de sus compañeros.

Antes del juego estelar, los atletas tienen que competir por la Supervivencia, con la cual se definirá quiénes son todos los deportistas que van a ir al duelo de eliminación.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Heber Gallegos, sin embargo, los seguidores tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México salen a defender su permanencia en el programa, la Supervivencia será la competencia inicial del programa, con la que se definirá el color del atleta que va a ir al duelo de eliminación.

De acuerdo con los fans, este duelo de eliminación tendrá dos azules y dos rojos instalados peleando por su estancia en el programa.

Sin embargo, cabe recordar que ls spoilers no siempre son certeros, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita completo el capítulo para conocer a todos los deportistas que van a estar peleando por su lugar.

Por otra parte, se dice que los deportistas que van a ir al duelo son: Heber y Josué, del lado de los rojos, mientras que los azules irían José Ochoa y Alejandro.

Sobre José Ochoa hay gran expectativa, ya que él se ha sacado a dos rojos de la competencia, por lo que tienen esperanza de que esta hazaña se repita, si logra sacar a Heber Gallegos, una leyenda, va a aumentar su respeto y notoriedad con el resto de sus compañeros del programa.

En redes los fans le llaman el Edna azul, pues ella logró sacar a varias mujeres rivales, pero lamentablemente este fin de semana pasado ella fue la eliminada, esperemos que José Ochoa no tenga el mismo destino y sea él el eliminado de hoy.