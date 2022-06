Rey Grupero revela que Cynthia Klitbo demandará a Juan Vidal por violencia de género

Hace unos días, Cynthia Klitbo reveló que terminó con Juan Vidal por “vividor”, “chichifo”, “machito” y sus problemas de ira; ahora su ex el Rey Grupero dio a conocer que la famosa demandará a actor por violencia de género.

Así lo dijo Rey Grupero a “De Primera Mano”, programa al que señaló que Cynthia Klitbo no dará declaraciones del tema por el momento; pero se sabe que Vidal le debe a la famosa 4 mil dólares (cerca de 81 mil pesos).

“Cuando quiere levantar la denuncia, me dice (Cynthia Klitbo) que los abogados, en este momento, le dijeron que mejor no diera ningún tipo de nota hasta que ya esté el papel y que se vea que no es un show”, dijo Rey Grupero.

El youtuber detalló que la denuncia de Klitbo contra Vidal será por violencia de género, pues afirmó que durante su relación el actor la maltrataba psicológicamente.

“Él empieza con ella muy dulce y llega un audio en elque dice: ‘roncas como un tren’. Es un juego que estuvo teniendo con ella durante meses y se ve que el señor ya lo ha hecho con otras parejas… nada más que se está topando con Cynthia Klitbo, que es una mujer muy inteligente y sabe defender sus derechos”, explicó.

Asimismo, Rey Grupero señaló que la famosa le dijo que “’no quiero que me vean como una víctima, sino como una muestra de una persona que pone un alto a tiempo y rompe con una relación que está lastimando tu familia’”.

Respecto al dinero que Juan Vidal no le quiere pagar a Klitbo, Rey Grupero apuntó que su ex “está viendo toda la parte legal para que le pague y para que no se haga güey con este tema, porque hay audios en los que él le llora”.

Finamente, el youtuber sentenció que el único logro que Juan Vidal ha tenido en su carrera ha sido ser pareja de Cynthia Klitbo: “por eso te invitaron a la Casa de los famosos”.

“A él le ardía que no tuvo la popularidad que tuvimos, como pareja, Cynthia y yo, y llegó a un segundo término, y le tenía envidia a Cynthia... chichifo y con garrote”, finalizó Rey Grupero.