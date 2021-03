Cynthia Klitbo revela que un exnovio abusó de ella a los 14 años

Cynthia Klitbo reveló que fue abusada sexualmente por un exnovio cuando ella tenía 14 años, durante una fiesta. Además aseguró que fue víctima de agresiones y acoso en distintas etapas de su vida.

“Yo tenía un noviecito a los 14, que estudiaba en el Hispano, se llama Beto Reyes, tenía un grupo que se llamaba 'The News', y a mí me llevaron a una fiesta con sus amiguitos, las cuales eran de mayores 16 o 17 años. Cuando desperté estaba toda vomitada, desnuda y me estaba broncorespirando, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres”, contó Cynthia Klitbo a la revista TV Notas.

Señaló que en aquella fiesta fue agredida sexualmente. “Me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces. Y tiempo después cuando empecé ser famosa, me buscó y me pidió disculpas, pero cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado”, expresó la actriz.

Klitbo dijo que por el momento no piensa presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes: “a estas alturas del partido la verdad no me interesa”, indicó.

Cynthia Klitbo también fue víctima de acoso

La actriz también compartió que cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Danza, la cual está ubicada atrás del Auditorio Nacional, fue víctima de acoso por parte de militares.

“Muchas veces los militares del campo Marte se pegaban a las ventanas y ellos nos enseñaban todo, porque eran los vidrios transparentes y nadie hacía nada”, lamentó Cynthia Klitbo, quien ahora mantiene un romance con Rey Grupero.

La artista también señaló que durante su estancia en la Escuela Nacional de Danza se enamoró de un profesor de 20 años, quien presuntamente se aprovechó de ella y con ello se truncó su anhelo de ser bailarina profesional.

AG