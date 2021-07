Frida Sofía hace llorar a Shanik Berman ¿Qué dijo la hija de Alejandra Guzmán? (VIDEO)

Una polémica más se suma al currículo de Frida Sofía, pues las últimas declaraciones que la joven hizo en contra de su madre Alejandra Guzmán hicieron llorar de tristeza a Shanik Berman.

Entre sus últimos dichos acerca de su relación con su progenitora, Frida Sofía aseguró que “no tuvo niñez”, ni conserva “recuerdos bonitos” junto a la cantante que la engendró; asimismo, dijo que su relación con su familia está fracturada.

Shanik Berman habló en el programa “Hoy” acerca de esos dichos, y dijo entre lágrimas tener el corazón roto.

“Me rompe el corazón que una hija pueda sentir o pensar así de su mamá, o sea no me puedo imaginar que alguien que tú tuviste 9 meses en tu panza se sienta tan abandonada”, expresó.

Galilea Montijo también dio su opinión al respecto y habló sobre cómo es crecer con una madre soltera:

“Yo vengo de una mamá soltera, yo también a mi mamá le reclamé muchas veces que no estuviera conmigo en los festivales, pero como ya soy mamá ahora entiendo porque muchas veces mi mamá no estuvo conmigo, o era comida o era ir a verte al festival”, señaló.

Asimismo, Andrea Legarreta se posicionó sobre el caso de Frida Sofía y dijo que cada integrante de la familia Pinal-Guzmán está viviendo las cosas de acuerdo a su percepción, palabras que volvieron a desatar el llanto de Shanik Berman.

“Me duele mucho como mamá, nada más pensar que alguien me odiara tanto como mamá”, finalizó Shanik.