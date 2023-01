Lorena Herrera revela que hizo casting con Sergio Andrade: "Me pidió que me quitara la ropa" (VIDEO)

Luego de que la revista Rolling Stone destapara una nueva demanda contra Gloria Trevi y Sergio Andrade por corrupción y abuso de menores, en redes revivieron cuando Lorena Herrera tuvo un casting con Sergio Andrade y estuvo a punto de ser parte de la red sexual

En una entrevista que Lorena Herrera le dio a Cristina Salaralegui hace años atrás, la actriz y cantante reveló cómo fue que Gloria Trevi se acercó a ella para invitarla a trabajar con Sergio Andrade.

Lorena Herrera dijo que el contacto fue solamente con Gloria Trevi, a quien veía como una mujer introvertida y que cada que le respondía a Sergio Andrade agachaba la cabeza.

“Casi en todas las entrevistas que nos veíamos era con Gloria Trevi con la que yo platicaba y al inicio ella era otra persona, la conocía como la tipa más tímida y más introvertida que había conocido en mi vida, peor era una cosa excesiva y extrema, se veía que Sergio Andrade la tenía sometida y dominada, para todo le decía a Sergio Andrade ‘si señor’ y se iba con la cabeza agachada”, dijo Lorena Herrera.

Lorena Herrera dijo que Sergio Andrade la quería representar y que incluso le hizo un contrato.

Me quería lanzar con una imagen explosiva, súper sexy, haciendo locuras en el escenario, con la imagen que al año siguiente salió Gloria. Yo después me daba de topes en la cabeza porque decía ‘Qué tonta era con la imagen que me iban a lanzar’

Lorena Herrera recordó que Gloria Trevi le dijo que tenía que ir al casting en un hotel, lo que le pareció raro, pero aún así fue.

“Me dice Gloria oye Sergio está hiper interesado en ti, te va a ser un casting en el hotel tal en la colonia Roma. Yo dije: ‘¿cómo en un hotel?’”, recordó Lorena Herrera.

En otra entrevista con Yordi Rosado, Lorena Herrera dijo que la condición del casting es que al final Sergio Andrade la tenía que ver sin ropa. Aunque le pareció raro ella asistió al lugar, pero acompañada de su hermano.

Se dio el casting y sí me pidió al final que me desnudara y ahí le dije que no. Gloria Trevi se puso a llorar y me dijo: ‘tú me lo prometiste’. Salí y me : 'dijo quítate la ropa' y me puso a hacerlo. Me dijo que caminara, que regresara, yo desnuda, me dijo: ‘cámbiate’