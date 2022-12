Reviven entrevista de Gloria Trevi hablando de Sergio Andrade ¿Lo defendió? (VIDEO)

El caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade volvió a revivir en las redes sociales, luego de que la cantante anunciara que demandará al influencer Chumel Torres por hacer un chiste en el que se le relacionó con la trata de personas.

En ese sentido, los usuarios de las redes sociales revivieron un fragmento de una entrevista en la Gloria Trevi habla de Sergio Andrade, desde Brasil, país en donde fue detenida a principios de los años 2000. Los usuarios acusan que ella defendió al exproductor musical.

¿Qué dice Gloria Trevi sobre Sergio Andrade en la entrevista?

En el fragmento que circula en redes sociales la periodista le pregunta a Gloria Trevi cómo está sufriendo por él porque tuvo hijos con otras mujeres “es una prueba fehaciente que tuvo relaciones con todas ellas”, dijo la reportera.

“De cuando acá un hijo es prueba fehaciente de una violación, al contrario es la prueba de una relación”, señaló Gloria Trevi.

Ahorita que Gloria Trevi está de moda por demandar a Chumel Torres, me acordé de esta entrevista en Brasil donde doña Gloria defiende al pedofilo Sergio Andrade.



Joyita de la Televisión Mexicana. pic.twitter.com/7FQmFvzBFo — Ariel (@GolDeAlbertano) December 7, 2022

te puede interesar Chumel Torres se burla de demanda de Gloria Trevi por chiste que la vincula a trata de personas

Asimismo, la periodista le cuestionó a Gloria Trevi que cómo permitió esta situación, a lo que la cantante advirtió que Sergio Andrade no andaba con ella.

La reportera hizo un recuento de los hijos que había tenido Sergio Andrade y señaló que tres de ellos habían nacido con meses de diferencia. “6 de junio, Milton del 1999, 23 de septiembre, Valentina del mismo año y tu hija el 10 de octubre del mismo año 1999”, recordó la periodista.

“A mí no me consta y no me importa, porque no me importa, porque por decir algo si lo de Valentina o Milton fue antes de lo mío”, le contestó Gloria Trevi.

A lo que la periodista le dice a Gloria Trevi que Sergio Andrade las embarazó al mismo tiempo por la diferencia en la que nacieron los hijos del exproductor musical.

Asimismo, la reportera le cuestiona sobre su concepto del amor a Gloria Trevi a lo que ella responde: “Para mí el amor no tiene nada que ver con los hijos que puede tener un hombre, no era mi pareja en ese momento”, mencionó.

Gloria Trevi señaló que ella y Sergio Andrade no estaban juntos y que regresaron después de un tiempo y cuando ella se embarazó otra vez se dejaron ella y Sergio: “Precisamente mi bronca con él fue por una de esas personas”, comentó la cantante en la entrevista.