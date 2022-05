Los Tigres del Norte destruyen a Gloria Trevi por intentar humillarlos (VIDEO)

Gloria Trevi intentó humillar a Los Tigres del Norte, quienes se la voltearon y le hicieron referencia sobre su trayectoria como grupo.

Los hechos ocurrieron en 2016, pero estos días fueron recordados por los usuarios en las redes sociales.

Todo sucedió cuando Gloria Trevi y Los Tigres del Norte fueron coaches en el programa de “La Voz México” junto a J Balvin y Alejandro Sanz.

Durante uno de los programas, una participante de nombre Valentina Batta, quien ahora es una famosa tiktoker, cautivó a los coaches con su interpretación de "Highway To Hell", de AC/DC.

Gloria Trevi y Los Tigres del Norte fueron quienes voltearon primero, cosa que desató una pelea por ver quien se quedaba con la concursante.

Gloria Trevi estaba tratando de convencer a la participante para unirse a su equipo por lo que le dijo a la joven: "Yo a ti no te veo así 'chun-ta, chun-ta', no". Esto hizo que Hernán Hernández se molestara y le respondiera a la interprete de "Zapatos Viejos".

"Nada de 'chun-ta, chun-ta', porque la música regional mexicana, la nuestra no se considera 'chun-ta, chun-ta'. Hemos trabajado muchísimos años. Tenemos como 14 Grammy, Los Tigres del Norte, y no es 'chun-ta, chun-ta', perdóname, pero no somos 'chun-ta, chun-ta'. Es que 'chun-ta, chun-ta' se le dice vulgarmente a los mexicanos. Es nuestro trabajo, es nuestra historia”, expresó.

Segundos después, Gloria Trevi intentó arreglar la situación: "Lo tomaron bien personal, si yo nomás lo que quiero es que la muchacha venga conmigo a mi equipo".

