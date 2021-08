Aranza revela que Sergio Andrade la maltrataba y amenazaba: "Me voy a encargar de que fracases" (VIDEO)

La cantante Aranza, famosa por interpretar el tema de la telenovela “Mirada de mujer”, rompió el silencio y por primera vez contó cómo fueron los maltratos y amenazas que vivió a lado de Sergio Andrade.

Aranza ofreció una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante y reveló cómo fue que logró salirse del clan Trevi-Andrade.

En la entrevista Aranza señaló que se ilusionó con Sergio Andrade y fue su primera relación sexual, dijo que fue Mary Boquitas quien empezó a trabajarla para decirle que Andrade estaba enamorado de ella, cuando él era esposo de Mary.

“Yo tenía 17 años, casi 18 y yo no sentí hasta después que tomé terapia que había sido abusada. Yo no sentí que me hubieran manipulado ni nada. Yo me ilusioné con la idea de él porque a él casi no lo veía. Yo sé que te da mil vueltas en la cabeza, pero yo a él casi no lo veía”, contó la cantante.