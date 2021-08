¡Así qué chiste! Bioserie de Gloria Trevi no hablará de Sergio Andrade

Cuando Gloria Trevi anunció que tendrá su propia bioserie todo el mundo enloqueció, pues los fans deseaban ver de qué manera iba a abordar su oscura vida de crimen con Sergio Andrade, misma que la llevó a pasar años en la cárcel. Sin embargo, la gente se a va quedar con las ganas, pues la producción no hablará de su polémica relación.

Así lo reveló la productora Carla Estrada, misma que dijo que incluso el nombre de Sergio Andrade no va a ser mencionado en la bioserie de Gloria Trevi.

La noticia la reveló el programa “Con Permiso”, y sus conductores Pepillo Origel y Martha Figeroa calificaron de extraño que Sergio Andrade, la mitad del clan Trevi-Andrade, no vaya a ser mencionado, cuando el escándalo y prisión de la Trevi son una de las cosas que más se conocen de la vida de la cantante.

“Carla Estrada sigue preparando la bioserie de Gloria Trevi y esta exitosa productora aseguró que la historia será contada desde el punto de vista de la Trevi. Yo no sé qué quiera decir esto, porque dijo que de Sergio Andrade no se va a hablar. Quien sabe por qué, ¿te acuerdas como en la serie de Silvia Pinal que Enrique Guzmán no aparecía con ese nombre sino con otro?”, dijo intrigado Pepillo Origel.

Espero que la tendencia sobre Gloria Trevi sea para dejen de verla como víctima cuando fue victimaria, todos culpan a Sergio Andrade, y si, el cerdo es culpable, pero ella también, no se porque la gente olvidó todo y hacen como nunca pasó nada y la siguen apoyando 🙄 asco. — Alejandra (@AlejandraJGiron) October 3, 2020

¿Cuándo se estrena la bioserie de Gloria Trevi?

Martha Figueroa hizo hincapié en que Sergio Andrade es una pieza clave en la historia de Gloria Trevi, por lo que es imperativo que aparezca en la bioserie:

“Yo creo que es crucial en la vida personal, amorosa y profesional de Gloria Trevi, aunque te quieras vomitar cuando oyes el nombre, es parte importantísima”, afirmó.

Ante ello cuestionaron si la bioserie de Gloria Trevi contará los hechos como pasaron en realidad o sólo buscará que la cantante quede bien ante los ojos de sus fans.

“¿Contarán la historia como fue? Sí han entrevistado a alguna niña del clan, a algunos jueces, abogados, pero como que también va a ser muy musical, me atrevo a decir que es el lado bonito de Gloria Trevi”, agregó Pepillo Origel.

Se espera que la bioserie de Gloria Trevi se estrene en 2022, en Televisa.