Gloria Trevi revela detalles de su bioserie, ¿abordará cuando estuvo en prisión?

La cantante Gloria Trevi alista su bioserie, la cual aseguró que no pretende ser una producción “donde salga como una persona que nunca cometió ningún error, sino al contrario, que se comparta no mi verdad, sino la verdad”.

Así lo dijo este lunes en conferencia virtual en la que dio a conocer detalles de su debut en los conciertos streamings con el espectáculo “Trevi in da house”, el próximo 27 de febrero.

Acerca de la producción de su vida, Gloria Trevi señaló que muy pronto se estrenará, sin precisar fecha, y detalló que será dirigida por Carla Estrada, quien ha sido realizadora de bioseries como la de Joan Sebastian.

“Muy pronto va a salir la bioserie de mi vida y qué bueno que es una bioserie porque en una película realmente es imposible contar mi vida, hubiera tenido que ser ‘El Señor de los Anillos’ triplicado, mucha historia, mucha vida, muchos momentos que he tenido y ahorita sí les voy a poder contar desde que empecé con mis sueños, cuando los comencé a realizar cuando se convirtieron en pesadilla, cómo sobreviví a eso y cómo te levantas”, dijo la intérprete.

Sin mencionar a Sergio Andrade, quien fue su representante y fue acusado de presuntos abusos, Gloria Trevi señaló la importancia de cuidar en las personas en quien se confía.

“Cuando pones tu confianza en las personas equivocadas terminas traicionando sin querer a la gente que de verdad te quiere. El haber vivido cosas así es lo que me da la autoridad para decir lo que estoy diciendo”, expresó.

Respecto al concierto “Trevi in da house”, que tendrá lugar el próximo 27 de febrero a las 20:30 horas, dijo sentirse nerviosa como en la antesala de cualquier show y que espera llevar alegría a los hogares de sus fans.

“Estoy nerviosa, emocionada, muy sensible porque nunca me he presentado sin sentir al público físicamente, siento que va a ser muy íntimo y esto de repente me puede poner atrevida en unos momentos o sensible. Hay muchas cosas que son espontáneas; sin embargo, estoy planeando para que haya sorpresas, estoy ensayando mucho. Tengo en chinga a los bailarines, músicos y gente del staff, quiero algo muy especial”, refirió.

❤ ¿Ya tienes tus accesos para ser parte de #TreviInDaHouse? 💜



¡No esperes más y adquiérelos en @eticket! 👉 https://t.co/cHofw3uZmi pic.twitter.com/SAsKhsXzb6 — Ocesa Total (@ocesa_total) February 5, 2021

La cantante señaló que también sentía nostalgia al planificar este concierto porque ya extraña estar con el público de manera física.

“Esta nostalgia me va a llevar a interpretar canciones de las viejitas que no he cantando en mucho tiempo, pero también lo más actual. Ya quiero verlos, que nos juntemos, sentir el grito, toda la energía, estoy desesperada, pero creo que es una buena opción”, expresó.

AG