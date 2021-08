Gloria Trevi quiere que María León la interprete en su bioserie

Gloria Trevi dio nuevos detalles sobre su esperada bioserie, en la cual no hablará para nada de Sergio Andrade ni oscura vida criminal que la llevó a la cárcel. La cantante aseguró que le gustaría que María León sea una de las personas que la interprete.

Así lo aseguró Gloria Trevi durante la presentación del sencillo “Mudanza de Hormiga”, mismo que lanzó junto con María León, con quien ha forjado una gran amistad.

Respecto a la bioserie, que será producida por Carla Estada, Gloria Trevi detalló que el proyecto contará desde su infancia hasta su vida actual, mostrando los momentos clave de su carrera; a excepción de los incómodos, como su tiempo en el clan Trevi-Andrade, tema que no tocó durante la conferencia.

“El proyecto aún no tiene luz verde para su arranque de grabación. La historia se desarrollará prácticamente desde que yo era niña hasta la época actual. Va a ir brincando entre el presente y el pasado, cuando soy adolescente o cuando estoy en un momento especial clave de mi carrera, se va ir conectado el presente con los recuerdos”, detalló la Trevi.

Gloria Trevi quiere que María León la interprete

Gloria Trevi también adelantó que serán diferentes actrices las que la interpreten a lo largo de las distintas etapas de su vida, mismas que serán escogidas vía casting.

La cantante incluso habló acerca del fichaje de Aracely Arámbula, pue se rumoró que ella la encarnaría:

“Dijeron que Aracely Arámbula, pero ya me vieron con ojos de mucho cariño. Les agradezco mucho pero ya quisiera yo parecerme a ella, ojo azul y preciosa… ella definitivamente no va a ser”, apuntó Gloria Trevi.

Finalmente, la intérprete de “Pelo Suelto” dijo que le encantaría que su amiga María León sea quien la interprete, por la manera espectacular en la que baila:

“A mí me gustaría que sea María León la que me encarne en la bioserie, para que salga bailando pole dance y unos splits maravillosos como ella los hace. Ella es toda una acróbata, que me encarne en la bioserie”, remarcó Gloria Trevi.