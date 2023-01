Chumel Torres dice que demanda de Gloria Trevi es "ridícula": "No estoy diciendo mentiras"

Chumel Torres rompió el silencio sobre la demanda que le puso Gloria Trevi por daño moral, a raíz de que él compartió un meme en redes sociales en el que da a entender que la cantante estuvo en una red de trata.

El influencer ofreció una conferencia de prensa sobre su próximo espectáculo de Stand up y ahí aprovecho para aclarar el tema de Gloria Trevi. Chumel Torres consideró “ridícula” la demanda de la cantante.

“Meterme una demanda por un meme o un tuit pienso que es ridículo. Si un chiste mío o de alguien te ofende, perdón pero es humor. No pretendo que a alguien le vaya mal en su carrera o en su vida, pero hacer un chiste de una situación no hace que la situación desaparezca”, explicó Chumel Torres.

Asimismo, señaló que su abogado le dijo que no tenía de qué preocuparse, pues no rompíó ninguna ley.

“Me parece ridículo, pero está bien hay muchas ridículas que son realidad. El tema si procedió le hablé a mi abogado y le dije ‘¿es real?’ y él me dijo: ‘sí es real, no tienes de qué preocuparte, pero si hay que atenderlo, no tienes ni medio problema aquí. No rompiste ninguna ley’”, contó el influencer.

Posteriormente, Chumel Torres ofreció una entrevista a De Primera Mano en donde sostuvo sus mismos argumentos y señaló que lo que él ha hablado de Gloria Trevi son cosas que ya se saben “del proceso que tuvo durante años, de cuando estuvo en la cárcel por este crimen y hace dos tres semanas tiene dos demandas en Los Ángeles por cosas muy serias”.

En el programa De Primera Mano le dijeron a Chumel Torres que hay videos en los que él menciona la trata de blancas y relaciona a Gloria Trevi. “Hay un video en el que tú con un compañero comediante están echando carrilla y mencionas que Armando Gómez (esposo de de la cantante) te habló para decirte la molestia de Gloria Trevi”, señaló Eduardo Carrillo.

A lo que Chumel Torres respondió: “No hice ningún perjurio, no estoy diciendo mentiras. El tema es que es comedia y los chistes que se hacen de eso son chistes, si hoy hubiera malversado información o hubiera dicho una cosa que no es ahí si es algo mucho más distinto, pero esto es hacer sátira y la sátira está defendida hasta en la Comisión Internacional de Derechos Humanos”.