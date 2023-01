Esposo de Gloria Trevi y Ana María Alvarado se pelean por nueva demanda: "Se te nota el coraje"

El esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, se lanzó contra la periodista Ana María Alvarado por la columna que escribió en la que menciona la nueva demanda que hay contra la cantante en Estados Unidos.

El esposo de Gloria Trevi acusó que se está explotando hasta el cansancio el caso de la cantante y asegura que hay contradicciones y señaló que Ana María Alvarado está enojada porque le han negado entrevistas con la intérprete de “Pelo suelto”.

“Explotado hasta el cansancio le ponen le quitan le restan se contradicen 2 de ellas no creo q no sepas donde trabajan? En fin tu como “reportera“ No das una estas enojada x q se te han negado entrevistas pues sigue así q pena y q lastima ver tu verdadera cara de odio x q será??”, escribió el esposo de Gloria Trevi en Twitter.

La periodista no se quedó callada y aseguró que ella nunca ha dicho que es culpable Gloria Trevi, y se defendió diciendo que la información de la nueva demanda la sacó la revista Rolling Stone y el diario El País.

Se ve que no leíste bien mi columna, la información la publicó la revista Rolling Stone, no yo. Ahora la sacó el diario El país que tuvo acceso al expediente Ana María Alvarado

Porque cuando he ido a entrevistarla, nos piden que no se toque ese tema ¿entonces? Una cosa es su carrera y la artista que es, yo no la demandé, la noticia salió a la luz ¿acaso es mi culpa? — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) January 8, 2023

El esposo de Gloria Trevi amenazó a Ana María Alvarado con nunca más volverá a entrevistar a Gloria Trevi.

Eres una Hipócrita ya que cuando has tenido la fortuna de poder entrevistarla nunca la has cuestionado sobre tus duditas dudosas esto si es “redundancia” ella te hubiera puesto en tu lugar pero hablas a espalda y en redes. Se te acabo la oportunidad de algún día entrevistarla… investiga más y como reportera se imparcial se ve tu coraje Esposo de Gloria Trevi

Asimismo, Ana María Alvarado señaló que el mismo equipo de Gloria Trevi es quien pide a los periodistas que no toquen el tema de las demandas ni de Sergio Andrade.