Laura G estuvo en la cárcel tras un accidente: "Vivo al máximo" (VIDEO)

La conductora de televisión Laura G volvió a revivir el accidente que tuvo cuando era joven, tras salir de fiesta.

La periodista Angélica Palacios señaló que Laura G habló de su oscuro pasado en una sección de Venga la Alegría en la que conductora contó que tuvo un accidente y que para nadie es un secreto que de los 20 a los 30 años ella era muy “fiestera, viajera”.

Sin embargo, a la sección que se refiere Angélica Palacios salió hace ocho meses y el Capi Pérez le preguntó “¿Es cierto que ya estuviste tras las rejas’”, a lo que Laura G comenzó a contar su anécdota en el programa.

Yo he vivido mi vida al máximo… yo me fui de fiesta un 9 de enero y se me pasaron las copas. Ya estaba en mi cuarto, lista para dormirme, y ua amiga me habla y me dice: ‘Qué onda Laura estoy bien mal, ¿puedes venir por mí?’, y ahí voy por ella, la dejé en su casa y ya no llegué a la mía