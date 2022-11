A Laura G no le importan si la corren de Venga la Alegría: "si me toca, tengo otros trabajos"

“Venga la Alegría” está pasando por grandes cambios y el primero de ello fue que corrieron a William Valdés, cosa que encantó a los fans. Ante la posibilidad de que sea despedida, Laura G afirmó que no le importa si la sacan, pues tiene más trabajos que el matutino.

Alex Kaffie reveló en su columna que la próxima cabeza en rodar podría ser la de Laura G, cosa que está dando mucho de qué hablar, pues los fans esperan que se cumpla.

Ante ello, Ana María Alvarado le preguntó a Laura G que pensaba sobre el rumor, por lo que la famosa dejó claro que le tiene sin cuidado si ocurre.

“Vi que mi compañero, Alex Kaffie, puso que la próxima en salir de 'Venga la Alegría' es Laura G... Yo dije, pues le voy a preguntar a Laura, que tengo la fortuna de llevarme bien con ella, le pregunté, y me dijo que hasta el día de hoy no tiene información de que así sea, que no sabe de dónde sacaría Álex esos comentarios pero que hasta el día de hoy ni le han avisado, ni habría motivos para que la dejaran fuera”, inició la comunicadora.

"Que, hasta el día de hoy, sigue dentro; ella me escribió: 'no hay motivo, pero la única constante en la vida es el cambio, si me toca, pues afortunadamente tengo otros trabajos'”, agregó.

Asimismo, Laura G aprovechó para dar a conocer que se irá de vacaciones y no estará unos días en “Venga la Alegría”, del 16 al 20 de noviembre, para que los fans no empiecen a inventar que la corrierron.