Anette Cuburu habla del despido de William Valdés ¿lo ninguneó?: "Una empresa muy consolidada"

Los fans de “Venga la Alegría” siguen intrigados por el despido de William Valdés del programa, pues, aunque lo celebraron, tienen ansias de saber la razón exacta de por qué lo eligieron a él para correrlo.

Durante una alfombra roja, Anette Cuburu, quien los fans aseguraban que tenía un romance con William, fue cuestionada por la prensa respecto a la salida del conductor del matutino, sobre lo cual dijo:

"Venga la Alegría y TV Azteca son una empresa muy consolidada. Yo creo que cada quien tiene sus caminos trazados y cada quien toma sus decisiones”, pronunció Anette Cuburu.

No obstante, la famosa afirmó que pese a ello su relación con William Valdés no va a cambiar: Nosotros nos queremos mucho, nos vamos a querer dentro o fuera, en el mismo programa, en otro programa, la amistad no tiene nada que ver con el trabajo".

Anette Cuburu cerró sus palabras diciendo que le desea lo mejor a William Valdés, a quien aprecia con todo su ser:

"Siempre le vamos a desear lo mejor. Le deseo lo mejor, yo lo quiero mucho, es mi amigo, siempre va a ser mi amigo y tiene mucho talento", remarcó Anette Cuburu.