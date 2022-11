Revelan que despido de William Valdés habría sido para salvar a Roger González

El polémico despido de William Valdés de Venga la Alegría sigue dando de qué hablar y es que ahora se reveló que supuestamente él no era la persona que originalmente tenía que salir del matutino, sino su compañero Roger González.

Revelan que William Valdés fue despedido en lugar de Roger González

La revista TVNotas publicó una entrevista con una persona de la producción de Venga la Alegría que dijo que Sergio Sepúlveda, como productor asociado, y Dio Lluberes, productor ejecutivo del programa, habían pactado la salida de Roger González.

“Mientras Dio estaba de vacaciones, Sergio, sin consultarlo, decidió sacar a William porque simplemente no le caía bien y él sabía que Dio no iba a estar de acuerdo. Le valió y movió sus hilos para que lo corrieran, sabiendo que podría tener problemas con Dio, luego de que ya habían acordado que quien iba a salir del matutino era otro conductor. Nada más y nada menos que Roger González”, dijo la fuente a la revista.

De acuerdo con el entrevistado, Roger González era quien estaba en la cuerda floja, pero Sergio optó por sacar a William.

“Dio y Sergio ya habían pactado que Roger saldría del programa porque consideran que es más gris que William y no genera tanta audiencia, pero Sergio se aprovechó de la situación y se creyó jefe de ‘Venga la alegría’, olvidándose que él es únicamente productor asociado y cambió el plan por completo”, contó la fuente a la publicación.

Asimismo, el entrevistado dijo que ahora Sergio Sepúlveda buscará sacar del programa al productor Dio. “Sergio no descansará hasta sacar a Dio, porque dice que desde que llegó como ejecutivo el programa ya no tiene el mismo rating y él quiere comenzar a poner orden, pero su soberbia no lo llevará a ningún lado”, dijo.

En ese sentido, el periodista Gil Barrera, director de la revista TvyNovelas publicó un tuit en el que señaló que Venga la Alegría ya tendría nuevo productor y éste entraría al programa en enero.