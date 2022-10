Así se enteró William Valdés de que lo despidieron de Venga la Alegría: "No me llamaron a mí"

William Valdés fue despedido de “Venga la Alegría” y entre lágrimas y completamente devastado se despidió de sus compañeros y sus fans.

“Estoy muy agradecido con dios, con esta oportunidad que me llegó cuando no tenía para donde ir. Es un ciclo que agradezco, ustedes son mi familia en México”, dijo el conductor llorando, mientras era abrazado por Kristal Silva, Flor Rubio, Horacio Villalobos, Sergio Sepúlveda y Patricio Borghett.

“Levantarme y mis ganas de venir a Venga la Alegría no tiene precio, sigo en TV Azteca, sigo con mi familia de Azteca y estoy agradecido con las personas que han creído en mí. Los voy a extrañar como nunca, al público, a los que están en cabina”, agregó.

No obstante, esas lágrimas pudieron ser muy amargas, pues William Valdés reveló cómo fue la horripilante manera en la que fue despedido muy sorpresivamente.

En una entrevista que Edén Dorantes le hizo la noche del jueves en una alfombra roja, William Valdés reveló que a tan sólo unas horas de dicho evento le habían dado la notificación de que sus servicios ya no iba a ser requeridos en “Venga la Alegría”.

Lo más fuerte fue que ni si quiera le avisaron a él directamente, sino que se enteró a través de un tercero, quien además le dijo por qué lo corrieron.

"Sí me tomó por sorpresa mi salida de Venga la Alegría. Me acaban de avisar hace como cinco horas. Llamaron a mi manager, no me llamaron a mí, pero mañana voy a salir con toda la actitud para cerrar el ciclo. Para mí ha sido muy importante trabajar en México y he aprendido muchísimo", relató.