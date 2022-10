William Valdés llora en VIVO tras ser despedido de "Venga la Alegría" (VIDEO)

William Valdés anunció su salida oficialmente de “Venga la Alegría”, luego de que se dio a conocer que había sido despedido, cosa que confirmó en una alfombra roja.

En la emisión de este viernes de “Venga la Alegría”, William Valdés estalló en lágrimas al despedirse de sus compañeros y su público, a los cuales extrañará con todo su corazón.

“Estoy muy agradecido con dios, con esta oportunidad que me llegó cuando no tenía para donde ir. Es un ciclo que agradezco, ustedes son mi familia en México”, dijo el conductor llorando, mientras era abrazado por Kristal Silva, Flor Rubio, Horacio Villalobos, Sergio Sepúlveda y Patricio Borghett.

“Levantarme y mis ganas de venir a Venga la Alegría no tiene precio, sigo en TV Azteca, sigo con mi familia de Azteca y estoy agradecido con las personas que han creído en mí. Los voy a extrañar como nunca, al público, a los que están en cabina”, agregó.

Sus compañeros también lloraron y se despidieron de él: “nunca dejes de ser tú, ese chavo que, aunque se enoje te vamos a seguir viendo porque sigues siendo parte de la familia de TV Azteca, vas a seguir creciendo”, le dijo Kristal Silva.

“Yo te quiero dar las gracias porque sembraste en nosotros alegría, bondad, te quedas en nuestro corazón y vamos a seguir siendo familia. Gracias por esos momentos de luz y dejas una huella hermosa, eres mi hijo y sabes que te adoro”, le señaló Flor Rubio.

Finalmente, William Valdés dejó claro que sigue en TV Azteca: “muy agradecido con esta oportunidad que me dieron. Soy muy feliz y como dice Sergio, este es el mejor trabajo del mundo. Gracias Sergio por las jaladas de oreja fueron buenas, aprendí mucho de ti y me regañaba mucho, no sabía cómo se trabajaba la televisión, fueron 580 programas y aprendí. Gracias Sandra Smester por sacarme del hueco en el que estaba y traerme a TV Azteca”.