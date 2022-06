La Academia: William Valdés se pelea con académico que le dijo "mamo**" (VIDEO)

En La Academia ya comenzaron los pleitos y es que uno de los académicos llamó “mamo…” al conductor William Valdés, quien entró a la casa para realizar una actividad con los chicos del programa.

Todo sucedió porque los integrantes de La Academia estaban en la cocina e Isabela le pregunta a Santiago si William le había cerrado la puerta, a lo que Santiago le respondió: “Sí, todo mamo…”.

Sin embargo, esta situación llegó hasta los oídos de William Valdés, gracias a un tuit de la cuenta de @LaComadritaOf, por lo que el conductor de Venga La Alegría confrontó a Santiago para preguntarle por qué le faltó el respeto de esa manera.

William Valdés le reclama a Santiago de La Academia

William Valdés estaba realizando una dinámica con los chicos de La Academia en la que él les preguntaba algo y ellos escribían su respuesta en un pizarrón blanco. El conductor les preguntó que quién le había dicho “mamo…” a lo que los integrantes del programa señalaron a Santiago.

De acuerdo con el académico, él se acercó a la puerta en la que entran los maestros y los invitados a la casa de La Academia para preguntarle algo a William, pero, según Santiago, éste se la cerró y le contestó de mala manera.

Por su parte William Valdés le dijo que le llamó la atención porque Santiago en realidad no quería preguntar algo, sino porque intentaba ver lo que había en el exterior de la casa, pues los académicos se encuentran aislados.

Santiago dijo que lamentaba haber ofendido a William, pero el conductor señaló que no estaba enojado, pues constantemente recibe insultos y hate en las redes sociales.

“No me ofende, pero creo que de todas las personas que trabajan en esta producción soy el más buena onda con todos ustedes y a veces me paso de buena onda. No está cool que en un en vivo se me diga eso. No quiero tener roces con nadie porque no es mi trabajo y la pasé muy mal cuando me peleé con Dennis”, expresó William Valdés en La Academia.