Aislinn Derbez desmiente a Kalimba y revela que sólo fueron "amigos con derechos"

Hace tiempo Kalimba aseguró que fue novio de Aislinn Derbez e incluso dijo que él fue quien la cortó. No obstante, la hija de Eugenio Derbez tiene otros datos y lo desmintió, asegurando que sólo fueron “amigos con derechos”.

Kalimba dio una entrevista a “Pinky Premise” en la que afirmó que él y Aislinn Derbez se amaban y e incluso dijo que la terminó porque ella iba a dejar la escuela en Nueva York sólo para estar con él.

“Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte’. Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’, le dije: ‘No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar. A mí me dolió más”, pronunció Kalimba.

Eso ocurrió cuando Kalimba grabó el video de su canción “Sólo déjate amar”, en el que Aislinn Derbez fue la actriz principal. Incluso el famoso afirmó que todo su disco “NegroKlaro” se lo dedicó a ella.

Ahora Aislinn Derbez habló de su relación con el cantante en su podcast “La Magia del Caos”, en el cual no sólo lo desmintió, sino que reveló que fue él quien andaba detrás de ella.

“Sí, me tiró la onda, fíjate. Sí, tuvimos ahí como una gran amistad, una amistad de esos amigos con derechos”, dijo Aislinn Derbez.