¿OnlyFans? Aislinn Derbez sorprende con FOTOS en lencería; su hermano Vadhir opina

No cabe duda de que Aislinn Derbez es una de las personalidades más populares y queridas de la farándula mexicana, pues siempre deleita a sus fans con sus múltiples proyectos.

En esta ocasión la hija de Eugenio Derbez sorprendió a sus más de 11 millones de fans en Instagram con un set fotográfico en lencería, del cual hasta su hermano Vadhir opinó.

Las postales fueron captadas por el fotógrafo Henry Jiménez y en ellas se ve a la actriz de proyectos como “A la mala” luciendo un coordinado verde oscuro con una escenografía íntima y cálida.

Los comentarios de los fans de Aislinn no se hicieron esperar y también amigas famosas suyas del espectáculo, como Livia Brito y Ximena Herrera le chulearon las fotos.

Esto opinó Vadhir Derbez de las fotos

Pero no fueron las únicas, porque Vadhir Derbez, su hermano, también emitió una opinión respecto a las fotos, la cual fue bastante crítica:

“Henry chingdamdre! Deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro. Luego le gusta y ¿Qué sigue? Hasta se va a abrir OnlyFans no no no jajaja”, expresó.