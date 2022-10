Gaby Spanic está harta de que la comparen con su hermana gemela: ¡Estoy hasta la m***!

Mucha gente se enteró de que Gaby Spanic tenía una hermana gemela, Daniela, luego de que ésta fue atacada por un sujeto afuera de los juzgados, cuando fue a ver algo referente a su divorcio con Ademar Nahum.

No obstante, Daniela Spanic también se desempeñó en la actuación y el modelaje por un tiempo, pero tras un tiempo se retiró de la farándula.

En su visita al programa “Montse & Joe”, Gaby Spanic fue cuestionada respecto a lo que siente que la comparen con Daniela, cosa que la hizo explotar, pues hace años se aseguró que había sido su gemela y no ella la que había concursado en Miss Venezuela y no ella.

"Había chismes que tu hermana había sido la que había competido en tu lugar o algo así", le dijo Monterrat Oliver, a lo que Gaby Spanic respondió:

"Es que sabes qué, yo estoy cansada de que me quiten santitos. Me quitan santitos, persecución y yo me quedo tranquila. Me quitan santitos, yo soy una mujer muy trabajadora que viene de muy abajo", dijo.

La famosa agregó que cuando a Daniela le dio a un derrame a ella la tacharon de villana, por lo que quiere que la gente deje de entrometerse en su vida.

"Como a mi hermana le dio el derrame y hay enemigos ahí cobardes, fortuitos, dicen: 'ay, no fue la hermana, no ella', entonces como a mi hermana le dio el derrame ella quedó como la buena y yo la malvada. Entonces ya me cansé, estoy hasta la mad*** de que me quiten santitos, yo soy una mujer muy trabajadora", sentenció Gaby Spanic.