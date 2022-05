Gaby Spanic dice que se siente más bella por la fe y no por las cirugías

La actriz Gaby Spanic dice que se siente más bella que nunca, sin embargo, no se lo atribuye a las cirugías estéticas, sino a la fe.

“Están pasando cosas maravillosas y le agradezco mucho a Dios porque, desde que conocí todo esto (la religión), ahora todo es tan hermoso, Dios me está dando una recompensa tan linda que me dicen: ‘Gaby está más bella que nunca’ y no es por una operación, sino porque me siento bien, porque soy hija de Dios”, dijo Gaby Spanic en entrevista para Agencia Reforma.

“Y es que, cuando tienes fe, todo eso te da la sabiduría para conocer de verdad tus dones, tus talentos y te enseña a ser feliz, abundante, sana, yo todos los días me miro en el espejo y digo: ‘Gracias, señor, por mantenerme bella, sana, feliz, fuerte, sabia, sigo contigo de la mano y todo en el mundo se mueve a tu favor'”, continúo la actriz.

Las cirugías de Gaby Spanic

Aunque Gaby Spanic se siente bella gracias a su fe, lo cierto es que la actriz de telenovelas se ha sometido a algunos arreglitos estéticos.

En diciembre pasado se sometió a nuevas cirugías como una lipoescultura, levantamiento de glúteos y tensión de la piel.

“Vamos a darle un poco más de cintura, un pequeño levantamiento de glúteos y usar la tecnología para tensar su piel que ha venido con el tiempo descendiendo y está un poco laxa”, informó el cirujano de la actriz Luis Gil.

Gaby Spanic no dudó en presumir a sus seguidores cómo quedó tras someterse alas cirugías.

