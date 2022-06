Aislinn Derbez impacta con fuerte confesión en redes: "Ya no puedo más"

Aislinn Derbez desató las alarmas entre sus fans, pues los impactó con una fuerte publicación que hizo en redes, que está dando mucho de qué hablar entre las personas que la siguen.

La famosa subió una foto en blanco y negro que acompañó con un extenso mensaje en el que confesó que últimamente ha tenido días complicados.

"Les confieso que últimamente he tenido días muy complicados, caóticos y de muchos cambios... Y ah, no como cuesta el agradecimiento y el gozo en esos momentos... Pero me he dado cuenta que a veces el camino corto (y el más difícil), además, de la introspección, es justo ir hacia eso al agradecimiento, el gozo, aunque el cuerpo y el ego se refuerzan y se rebelen", dijo.

Aunque Aislinn Derbez no dio mayores detalles respecto a qué es lo que la aqueja, emitió una serie de cuestionamientos que sugieren que se trata de algo tóxico.

"¿Cómo encontrar agradecimientos y gozo en las situaciones insoportables? ¿Cómo honrar aquello que no estamos soportando y que parece un error? ¿Cómo abrirnos y dejar de resistirnos en los momentos donde nuestro cuerpo más placer siente por rechazar, juzgar y contraerse?", preguntó.

Aislinn Derbez finalizó su post afirmando que “si ahondamos ahí, se empiezan resolver varios misterios”.

“La magia que está a unos pasos más allá de la resistencia el juicio y la dureza del ya no puedo más, del callejón sin salida, de cuando nada tiene sentido… ¿Y tú qué crees que hay detrás de esa resistencia?”, concluyó.