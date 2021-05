Aislinn Derbez confiesa entre lágrimas que aún ama a Mauricio Ochmann, pese al divorcio

Aislinn Derbez confesó que aún ama a Mauricio Ochmann, su exesposo, y rompió en lágrimas al hablar de su divorcio en la segunda temporada de “De Viaje con los Derbez”.

Esto ocurrió durante una plática que Aislinn tuvo con Alessandra Rosaldo, la esposa de su padre, quien le dijo que ella y Eugenio estaban sumamente preocupados cuando se enteraron del divorcio.

“Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”, expresó Alessandra.

Así reveló Aislinn Derbez que aún ama a Mauricio Ochmann

Ante lo dicho por su madrastra, Aislinn Derbez confesó que ella siempre amará a Ochmann, quien es el padre de su hija, “en donde quiera que esté o con quién esté”.

“Dije: ‘ahí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo, y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente, pero seguirla teniendo’”, reveló.

Finalmente, Aislinn aseguró que nunca imaginó que su matrimonio llegaría a su fin, por lo que el divorcio le duele.