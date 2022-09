¿Sabías que Kalimba hacía la voz de 'Hey Arnold!'?

Una de las caricaturas más queridas de todos los tiempos es “Hey Arnold!”, la cual se transmitía en Nickelodeon y se centraba en un grupo de niños que, en su día a día, daban al espectador importantes mensajes de vida y comunidad.

Lo que muchos no saben que Kalimba era quien le daba su voz a Arnold en el doblaje latino, cosa que toma por sorpresa muchos de los fans.

No obstante, Kalimba tiene una amplia trayectoria en el doblaje, pues uno de sus personajes más icónicos es Simba de “El rey león”.

Sobre sus días trabajando en “Hey Arnold!”, Kalimba contó a “La cotorrisa” que se le pasaba muy bien haciendo ese doblaje y dio una demostración de la voz del personaje diciendo: “Helga, ¿por qué siempre me molestas?”.

“Me la pasaba muy bien. Me tocaba ver las caricaturas antes que todos, me invitaban a las premieres; yo sí me divertí muchísimo en esos tiempos”, narró.

Asimismo, el cantante contó que Gabo Ramos, conocido por ser conductor de MTV y la voz de Ash de “Pokémon”, era quien interpretaba a Gerald, el mejor amigo de Arnold.