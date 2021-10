William Valdés confiesa que odia a una compañera de Venga la Alegría ¿Quién es?

Parece ser que William Valdés no la pasa del todo bien en “Venga la Alegría”, pues el cantante confesó que no soporta y que odia a una de sus compañeras del matutino, ¿de quién se trata?

Fue en entrevista con el Escorpión Dorado que William Valdés hizo sus devastadores declaraciones, con las cuales podría incluso generar un polémico conflicto en “Venga la Alegría”.

Y es que el Escorpión Dorado le preguntó primero al cubano cómo se llevaba con los demás conductores del programa matutino de TV Azteca, a lo que William Valdés dijo que “muy bien”.

No obstante, el Escorpión Dorado no dudó ni un segundo en meter cizaña y rápidamente le dijo: “¿Es cierto que te cag*** Laura G?”, a lo que el famoso replicó: “No me cag*** ella, me cag*** otra”.

De inmediato, el youtuber le insistió: “¡No mam*** que Cynthia Rodríguez!”, a lo que William Valdés respondió: “No, ella es una belleza. No te voy a decir, pero hay una que sí”.

Aunque William Valdés no reveló la identidad de la compañera a la que detesta, dejó en claro que no todo es felicidad y alegría en “Venga la Alegría”.

rc