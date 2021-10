Kristal Silva le reclama a Laura G por criticar sus sensuales outfits: “Dice que enseño mucho”

Kristal Silva se fastidió de las críticas que Laura G le hace en “Venga la Alegría” respecto a cómo viste, por lo que la conductora le respondió a su compañera de manera contundente.

Fue durante la sección “El buzón de quejas de Margarita” que ocurrió el pleito y todo comenzó cuando El Capi Pérez leyó un comentario de un fan que le dijo a Laura G que se vestía como señora.

“Por favor, Margarita. Dile a Laura G que no sea tan doñita. Está muy hermosa para que se crea doñita”, decía el comentario.

En respuesta a ello, Laura G dijo que desde su última cesárea se siente “doña” y que suele optar por usar faldas y jeans, cuando conduce su programa de radio.

Ante ello, Kristal Silva rompió el silencio y aseguró que Laura G suele criticar sus outfits por “enseñar mucho”.

“Ella siempre me está criticando mi forma de vestir, porque dice que enseño mucho”, dijo Kristal Silva, rematando que los comentarios que le hace su compañera son de “tía”.

Finalmente, Kristal Silva se paró para presumir su corto y revelador vestido negro, y expresó: “¿Dónde dice que estando casada no me puedo vestir así? ¿Dónde? No ando tan rabona, lo normal”.

