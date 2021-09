Tabata Jalil revela que estuvo casada 5 años: "Si quieres un bebé dejas tu trabajo", le dijo su ex

Tabata Jalil es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana y la razón por la cual muchas personas ven “Venga la Alegría”. Ella suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, por lo que sorprendió al país al revelar que estuvo casada cinco años y que se divorció porque su exesposo la quería controlar.

Así lo contó Tabata Jalil este martes, previo a su participación en “Quiero Cantar”, donde interpretó “Muévanse Todos”.

Así fue el tormentoso matrimonio de Tabata Jalil

Antes de subir al escenario, Tabata Jalil relató que estuvo casada cinco años con una persona que le dijo que, si quería tener una bebé, se iba a embarazar por inseminación artificial y que tendría que abandonar su trabajo.

"Yo estuve casada alguna vez, no funcionó. Fueron cinco años de novia, cinco años de casada y de repente él no era feliz, yo tampoco, y pues se terminó”, narró la chaparrita de “Venga la Alegría”.

“Hubo una conversación en la que me dijo: 'Si quieres un bebé será por inseminación', yo dije: '¿Por? Estoy súper joven, estoy bien, puedo hacerlo', y me sacó una lista: 'Si quieres tener un bebé, esto voy a hacer yo, yo no voy a hacer esto y tú tendrías que dejar tu trabajo'", lamentó Tabata Jalil.

Tras su impactante revelación, Tabata Jalil aseguró que actualmente tiene un novio extranjero, pues nunca pudo “hacer click con un mexicano”.

"Estoy feliz, está complicada porque él es un extranjero, entonces a veces tiene que viajar mucho, y de repente no está aquí. Pero fue la persona con la que pude hacer click. Nunca pude hacer click con un mexicano, fue muy difícil, me veían como una competencia latente", dijo.

"Era muy difícil que aceptaran que uno tuviera éxito, que tuviera luz y un camino claro. Me encantaría (embarazarme), pero se me hace que será de otra forma, quizá yo tenga que inseminarme de una forma artificial o adoptar a un bebito, hay muchísimos niños que no tienen un hogar”, finalizó Tabata Jalil.