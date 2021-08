Laura G es eliminada de "Quiero Cantar" y fans lo celebran con MEMES

Tras protagonizar diversas polémicas y burlas por parte de los fans, Laura G fue eliminada este viernes de “Quiero Cantar” de “Venga la Alegría”, hecho que causó que los internautas celebraran con una avalancha de memes.

Este viernes, Laura G interpretó “Fue un placer conocerte” lo cual le valió que los jueces le otorgaran menos votos y se produjera su eliminación de “Quiero Cantar”.

“Di mi todo, lo disfruté mucho, siempre he dicho que me da nostalgia de mis compañeros, no es mi sueño cantar, pero que se queden los que sí tienen ese sueño y le saquen el máximo provecho. Nosotros sigamos en VLA”, aseguró Laura G en su discurso de despedida.

Celebran la eliminación de Laura G

Las reacciones de a la eliminación de Laura G en “Quiero Cantar” no se hicieron esperar, y los internautas no perdieron ni un segundo en generar una avalancha de memes para despedir a la no tan querida conductora.

Que le dice el PÚBLICO a la tal seudocondutora la tal @LAURAGII ; y el público habla así: pic.twitter.com/OPHjqxba4i — Arcobaleno (onlyadult) (@ARCOBALENO9321) August 27, 2021

Y los memes no sólo se quedaron en imágenes de festejo, sino que los fans no desaprovecharon en repetirle hasta el cansancio a Laura G que no canta nada bien.

La próxima será su protegida y favorita de la doña Anette, pudieron darle calificaciones altas que no lo merecía porque cantó horrible, pero ni haciendo fraude en las votaciones se va a quedar😵‍💫 — Aleh🦋 (@Alehli11) August 27, 2021

Dios escuchó mis plegarias y por fin se fue Laura G.#QuieroCantarConJuanGa pic.twitter.com/0ws5pFVnXx — angie lvs lainez 🇲🇽 (@valtersenx) August 27, 2021