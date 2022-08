¡Se están peleando! Jolette y William Valdés tienen tremendo pleito; se dicen "misógino" y "xenofóbica"

La euforia por la reciente final de La Academia continúa y ahora Jolette, exconcursante de ese programa, y William Valdés conductor de TV Azteca, tuvieron una tremenda pelea en las redes sociales.

Todo comenzó porque William Valdés publicó un tuit en el que informó que grabaría su podcast a lo que Jolette de La Academia le respondió preguntándole que sí también la iba a atacar en ese proyecto.

Posteriormente Jolette escribió otro tuit en el que pidió al conductor de Venga La Alegría disculparse, luego de que él hablara de ella en el programa matutino.

“Es que no me conoce. Alguna vez coincidimos y fui muy amable con él. Ignora por completo mi verdadera historia. Y me agrede siempre que puede en medios. No le he hecho nada. SE DEBE DISCULPAR”, se lee en la publicación de Jolette.

Mi querida Jolette. Primero de que hablas? Cuales ataques? Jamas te he atacado simplemente digo una realidad. Cuando estabas en La Academia NO CANTABAS y eso no es mentira.. Jamas te ataque con mis comentarios es una opinion. No me disculpo. 🤟🏼 — William Valdes (@WilliamValdes) August 17, 2022

Por su parte, William Valdés no se quedó callado y señaló que él nunca la ha atacado y explicó que él había comentado que la exconcursante no cantaba, por lo que dijo que no le debía ninguna disculpa, pues, aseguró que él no dijo mentiras.

"Mi querida Jolette. Primero ¿de qué hablas? ¿Cuáles ataques? Jamás te he atacado, simplemente digo una realidad. Cuando estabas en La Academia NO CANTABAS y eso no es mentira. Jamás te ataque con mis comentarios es una opinión. No me disculpo”, señaló el conductor de Venga La Alegría.

“Nadie está preguntando tu opinión. No tienes derecho a tomarme como referencia, sin conocerme, cada vez que puedas. Primero conoce mi historia ahí y luego discúlpate, porque la primera vez, no es”, le contestó Jolette.

En otro mensaje, la artista dijo que ella sí cantó bien en cinco ocasiones, pero no le tolera “es la misoginia de un extranjero a una mexicana que nada le hizo”, se lee en otro mensaje de parte de Jolette.

William Valdés volvió a responderle y ahora él la llamó xenofóbica: “La señorita @Joletteoficial decide decirme que soy un “misógino” porque en VLA dije que ella no cantaba en su generación…. Dónde está la mentira, usa la palabra “extranjero” despectivamente. Así es como se motiva la xenofobia en México”.

Basta tú de promover el bullying a una mexicana que dejó ese concurso hace 17 años. https://t.co/vyJJoyiYUa — Jolette H. Navarrete (@Joletteoficial) August 17, 2022

Finalmente, Jolette aseguró que William Valdés promueve el bullying, pues su participación en La Academia ocurrió ya hace 17 años.

Usuarios defienden a Jolette de William Valdés

El nombre de Jolette se volvió tendencia en las redes debido a la fuerte pelea que tuvo con William Valdés, sin embargo, la mayoría de los usuarios salieron a defenderla.

“Lo que “usted sabe” de ella es la manipulación mediática de la que fue objeto (ridiculizarla) para generar rating”, “Es patético ver a un hombre comportarse de esa forma. Todo el apoyo Jolette”, “Todos viendo el William vs Jolette. Team Jolette”, fueron algunos de los comentarios.

Es patético ver a un hombre comportarse de esa forma. Todo el apoyo Jolette. — ALE (@alekauro) August 17, 2022

Por Wiliam tu siempre haces lo mismo hablas de alguien y cuando ese alguien te enfrenta tu eres la víctima, tu comparación y mención de Jolette no venía al casó, además de que ella tiene más carisma que tu — Dragón de Oro (@jesusdeltoro2) August 18, 2022