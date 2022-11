¿Quién era Aaron Carter, el hermano de Nick de los Backstreet Boys encontrado muerto?

Aaron Carter fue encontrado muerto en la bañera de su casa este sábado, conmocionando sus fans y a la escena musical del mundo.

De acuerdo con TMZ, Aaron Carter, de 34 años, fue hallado sin vida en la tina de su domicilio de Lancaster, California, luego de que alguien llamó al 911 para reportar que un sujeto se había ahogado en su bañera.

Rest in peace, Aaron Carter. pic.twitter.com/53q6SXcvcK — DWTS Stats & Info (@dwtsstats) November 5, 2022

TMZ señaló que esta información le fue brindada por fuentes policiales y que las autoridades se encuentran investigando el domicilio del famoso para determinar cómo es que murió, pues hasta ahora no hay una causa oficial del deceso.

¿Quién era Aaron Carter?

Aaron Carter nació en Tampa, Florida, el 7 de diciembre de 1987. Era hermano menor del cantante Nick Carter de los Backstreet Boys y de Leslie Carter, actriz que murió en 2012 por una sobredosis.

Before Justin Bieber, there was Aaron Carter who had all the 90s girls in a chokehold. RIP 🙏🏾 pic.twitter.com/zm9MyBpqhD — RO ALMIGHTY ✨🇯🇲 (@_romeko) November 5, 2022

Aaron Carter inició su carrera a los siete años, como líder de la banda Dead End. Fue hasta 1997 que tuvo su debut como solista, cuando cantó "Crush on you" de The Jets, en un concierto de los Backstreet Boys en Berlín.

Ese mismo año lanzó su primer disco homónimo. El artista grabó éxitos como “Crush on you”, “I Just Can't Wait to Be King”, que salió en “El rey león”, y y "Aaron's Party (Come Get It)".

RIP Aaron Carter



You changed pop culture forever ♥️🙏 pic.twitter.com/BKOiUAz8mn — Carrie Jordan (@carrie__jordan) November 5, 2022

Aaron Carter participó en series como “Sabrina, la bruja adolescente” y “Lizzie McGuire”. También tuvo su propio reality junto a sus hermanos: “House of Carters”. Otros de los programas en los que estuvo son “48 Hours Mystery”, “7th Heaven” y “Dancing with the Stars”.

Aaron Carter también era conocido por su adicción a las drogas y en 2011 reveló que ya había sido internado en un centro de rehabilitación.

aaron’s party (come get it) by aaron carter. pic.twitter.com/DpWsEMMqcM — songs that changed history (@iconiksongs) November 5, 2022

Por si fuera poco, la relación que tenía con su hermano Nick no era buena, pues en 2019 este llegó a pedir una orden de restricción ya que, supuestamente, lo había amenazado a él, a su mujer y e hijo.

Aaron Carter también acusó a su difunta hermana Leslile de haber abusado de él cuando era menor. Finalmente, el año pasado el famoso incursionó en OnlyFans y hacía transmisiones al desnudo.