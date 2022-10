Minnie West, hija de Amparo Serrano, se interna en hospital psiquiátrico: "No estoy bien sin mi mamá"

La actriz Minnie West no ha podido superar la muerte de su mamá, la diseñadora Amparo Serrano, por lo que decidió internarse en un hospital psiquiátrico para poder sobre llevar este hecho.

A través de su cuenta de Instagram Minnie West publicó un mensaje en el que señaló que estará internada durante 30 días, pues aseguró que “no puedo sola”, tras la muerte de su mamá Amparo Serrano.

“Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental”, escribió la actriz y novia de Nacho Peregrín, hermano de Belinda.

“Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, señaló la actriz Minnie West.

Además, la actriz compartió un par de imágenes en las que se puede ver que se despide de su novio Nacho Peregrín, tras haberse internado en el hospital Psiquiátrico.

Así murió Amparo Serrano, mamá de Minnie West

El pasado 12 de agosto murió la diseñadora Amparo Serrano, se dijo que había sido un accidente en su casa, pero fue hasta días después que en revistas de espectáculos circularon trascendidos de que la diseñadora se había caído de su famoso sillón elevador que tenía en su estudio.

Minnie West publicó un desgarrador mensaje a un mes de la muerte de su mamá señalando que no podía creer que ya estuviera viva y que no veía los mensajes de las condolencias porque no podía aceptar el fallecimiento de Amparo Serrano.