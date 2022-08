¿Quién era y de qué murió Amparo Serrano, la creadora de Distroller e integrante de Flans?

Amparo “Amparín” Serrano, creadora de la marca Distroller y ex integrante de Flans, murió inesperadamente a los 56 años.

La triste noticia la dio a conocer su hija Camila West, a través de un devastador mensaje en sus redes: "Persona de una sola pieza, mi mamá. Desecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo, mamá. Que sin ti, esto no es vida, que se te conceda el milagro que les has dado tú a millones de personas".

"Te amo infinito y les pido a todos: recen por ella, ya saben quién es y es la persona más chingona que el planeta puede tener. Mi mamá querida, te amo con el alma y te abrazo desde otra dimensión en la que no nos podemos ver ahorita", abundó la hija de Amparo Serrano.

Aunque la hija de la creadora de Distroller no reveló la causa de muerte, trascendió que su deceso se debió a un accidente doméstico, por el cual fue ingresada a urgencias en la CDMX.

"Creadora de mi ser, del de mi hermana, de Distroller, fanática de hacer sentir bien a la gente, apoyadora a todo México y medio mundo en todos los sentidos, mamá, hija, abuela, hermana, amiga, como te pudiste ir así tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti", finalizó la hija de Amparo Serrano en su mensaje.

El mensaje de la hija de Amparo Serrano Especial

¿Quién era Amparo Serrano?

Amparo Serrano nació en 1965 en la CDMX y es conocida por haber creado la marca Distroller, la cual es recordada por su interpretación cursi de la Virgen de Guadalupe.

Asimismo, Amparo Serrano formó parte de Flans, agrupación que dejó porque Mildred Villafañe, la productora, la corrió por estudiar.

“Me corrió Mildred porque ella pensaba… En mi casa, de toda la libertad que hubo, había una regla: terminar una carrera. Entonces, tenía que terminar la carrera de diseño, y Mildred quería que dejara esa carrera y yo no podía dejarla”, contó a Mara Patricia Castañeda.

“A lo mejor le dio miedo que a la mera hora no llegara... Ahora ya la entiendo, antes no y me costó mucho trabajo recuperarme de eso". En dicha charla, agregó: “Cuando me corre Mildred… Le agradezco, porque cero talento, no entiendo cómo me atreví. Pero luego me lancé de dueto con otro cuate”, finalizó Amparo Serrano.