¿Quién era y de qué murió Olivia Newton-John, estrella de Vaselina?

Hollywood está de luto con el fallecimiento de la actriz Olivia Newton-John, conocida por su papel de Sandy en la famosa película de Vaselina.

Olivia Newton-John murió a los 73 años de edad en su rancho en el sur de California, Estados Unidos. Aunque su familia dio a conocer el fallecimiento de la actriz no se revelaron las causas de muerte, sin embargo, se sabe que la estrella de Vaselina luchó contra el cáncer de mamá durante 30 años.

La primera vez que Olivia Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mama fue en el año de 1992 y en el pasado 2021 el cáncer avanzó a la fase 4, por lo que la actriz tenía que controlar los dolores de la enfermedad con marihuana medicinal.

¿Quién era Olivia Newton-John de Vaselina?

Olivia Newton-John nació el 26 de septiembre de 1948. Su abuelo materno fue el físico y matemático alemán Max Born, que obtuvo el Premio Nobel de Física en 1954.

Aunque la actriz nació en Inglaterra su familia se trasladó a Australia debido a que su padre le ofrecieron un trabajo como profesor. Tuvo una hermana, quien también falleció de cáncer.

Olivia Newton-John inició su carrera como cantante, participó en el Festival de Eurovisión en 1974 y quedó en cuarto lugar.

Olivia Newton-John también fue actriz y participó en películas musicales. Su mayor éxito fue Vaselina (Grease), junto a John Travolta.

Las siguientes no tuvieron igual éxito, en especial Xanadu, que fracasó a pesar de la participación de Gene Kelly, pero cuya banda sonora, compuesta por Jeff Lynne, miembro fundador de Electric Light Orchestra (ELO), fue un éxito. Tampoco triunfó Two of a Kind, mal acogida por el público, aunque su banda sonora fue igualmente un gran éxito.

Olivia Newton-John tiene una estrella con su nombre en Hollywood Boulevard, en reconocimiento de su extraordinaria trayectoria.