Amparo Serrano: así fueron sus últimos momentos de vida (FOTOS)

Amparo Serrano, creadora de Distroller y ex integrante de Flans, murió a los 56 años, dejando devastada a su familia, la cual pasó sus últimos momentos con ella.

La desgarradora noticia la dio a conocer su hija Camila West, dedicándole un emotivo mensaje en sus historias de Instagram: "Persona de una sola pieza, mi mamá. Desecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo, mamá. Que sin ti, esto no es vida, que se te conceda el milagro que les has dado tú a millones de personas".

"Te amo infinito y les pido a todos: recen por ella, ya saben quién es y es la persona más chingona que el planeta puede tener. Mi mamá querida, te amo con el alma y te abrazo desde otra dimensión en la que no nos podemos ver ahorita", abundó.

Así fueron los últimos momentos de Amparo Serrano

Posteriormente, Camila West y su hermana Minnie compartieron las últimas fotos de Amparo Serrano, en las cuales sus hijas están desconsoladas mientras la acompañan en el hospital.

Camila West subió una serie de fotos junto a su madre, siendo la primera en la que se ve como sostiene la mano de Amparo Serrano en el hospital:

"Creadora de mi ser, del de mi hermana, de Distroller, fanática de hacer sentir bien a la gente, apoyadora a todo México y medio mundo en todos los sentidos, mamá, hija, abuela, hermana, amiga, como te pudiste ir así tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti", es parte del mensaje con el que la acompañó.

Por su parte, Minnie West subió un par de fotos: una es similar a la de su hermana, pero en la otra aparece ella mientras sostiene junto a su rostro la mano de Amparo Serrano.

“Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad … esto es una pesadilla … me voy a despertar y vas a estar aquí … bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad, felicidad y de mala ortografía, apoyándome siempre en absolutamente TODO TODO lo que quise hacer … eres mi héroe, mi ídolo ¡mi todo! se fue mi mancuerna y con eso se fue la mitad de mi ser”, es parte de su desgarrador mensaje.